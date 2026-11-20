El talento mendocino vuelve a destacarse a nivel internacional. Fernando Díaz, empresario que comenzó su carrera como DJ en Mendoza y posteriormente se radicó en Chile, es uno de los protagonistas de la escena electrónica latinoamericana. Su emblemático Club La Feria, ubicado en Providencia, Santiago de Chile, alcanzó el puesto 34 de The World’s 100 Best Clubs 2026, el prestigioso ranking elaborado por la International Nightlife Association.

La distinción fue anunciada durante la 11.ª edición de los Golden Moon Awards, celebrada en Barcelona, España. En esta edición participaron 646 establecimientos de 76 países, con más de un millón de votos del público y la evaluación de un jurado internacional especializado.

Un mendocino que conquistó la escena electrónica internacional

Con más de 25 años de historia, Club La Feria se ha consolidado como un referente de la música electrónica en Latinoamérica. Por su cabina han pasado figuras de la talla de Carl Cox, Richie Hawtin, Hernán Cattáneo y Paco Osuna, entre otros grandes exponentes de la industria.

Bajo la conducción de Díaz, el club logró construir una identidad propia, apostando por la calidad artística, la innovación tecnológica y la experiencia del público.

Un referente mundial en sustentabilidad

El reconocimiento internacional no se limita a su propuesta musical. Desde 2019, La Feria funciona íntegramente con energía renovable, convirtiéndose en un referente de sustentabilidad dentro de la industria del entretenimiento nocturno.

Este año, además, fue seleccionado como finalista en la categoría World’s Most Sustainable Venue 2026, junto a establecimientos de Alemania, Brasil y España. Su expansión también incluye La Feria On Tour, una propuesta que traslada la experiencia del club a festivales y eventos multitudinarios.

La historia de Fernando Díaz es otro ejemplo de cómo el talento y la capacidad emprendedora de los mendocinos pueden trascender fronteras y competir con los grandes referentes del mundo.