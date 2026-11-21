La Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) celebró su encuentro de fin de año para sus socios. Participaron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Thiem; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, junto a representantes de cámaras empresarias, delegaciones internacionales, operadoras mineras, proveedores, socios de la entidad y representantes de universodades.

En su discurso, el presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, Guillermo Pensado eligió mirar hacia adelante y definió la postura de la Cámara frente al próximo año:

“Miramos el 2027 con optimismo, pero con los pies en la tierra. (…) Ninguna de estas metas se logra desde la soledad de una cámara. Necesitamos a las universidades, el Estado, a las operadoras y a cada socio. Esa articulación es la razón de ser de CaMEM.”

Un año distinto para la minería

El presidente de la CaMEM destacó que la minería se consolidó como uno de los motores de la economía argentina: las exportaciones del sector superaron los US$6.000 millones a agosto y se espera cerrar el año con un récord. Además, ya se aprobaron 13 proyectos mineros en el marco del RIGI, con compromisos de inversión por más de US$25.000 millones.

En Mendoza, recordó la aprobación de PSJ Cobre Mendocino y de Cobre San Romeleo, cuyas declaraciones de impacto ambiental fueron ratificadas por la Legislatura, y los avances de Malargüe Distrito Minero Occidental, que hoy cuenta con 64 proyectos de exploración con permiso ambiental y otros 68 a punto de obtenerlo. También señaló que en el norte provincial comienza a tomar forma un nuevo distrito minero.

“Todo esto se hizo dentro de la ley, con conciencia ambiental, control del Estado y la participación de la ciudadanía en múltiples audiencias públicas”, afirmó, y subrayó que la CaMEM estuvo presente en todas ellas aportando una visión técnica, social y responsable del sector.

Los tres focos de la Cámara para 2027

“Queremos que Mendoza, desde esta cámara, se convierta en un polo minero nacional y regional”, sostuvo Pensado, quien planteó tres focos de trabajo para el próximo año:

Inversiones: posicionar a Mendoza como un destino serio, previsible y con reglas claras, y aportar la experiencia privada para mejorar la competitividad en permisos, vinculación territorial e integración con el ecosistema económico provincial.

posicionar a Mendoza como un destino serio, previsible y con reglas claras, y aportar la experiencia privada para mejorar la competitividad en permisos, vinculación territorial e integración con el ecosistema económico provincial. Empleo : que cada nuevo proyecto signifique trabajo local y de calidad, primero en el territorio donde llega la minería y también en el Gran Mendoza, donde laboratorios, proveedores, talleres metalmecánicos y servicios profesionales ya forman parte del entramado minero.

: que cada nuevo proyecto signifique trabajo local y de calidad, primero en el territorio donde llega la minería y también en el Gran Mendoza, donde laboratorios, proveedores, talleres metalmecánicos y servicios profesionales ya forman parte del entramado minero. Cadena de valor: acompañar a los proveedores para que crezcan, se certifiquen y puedan competir en la minería nacional, regional y mundial.

Pensado agradeció a los socios, a la Comisión Directiva, al equipo de trabajo, a las autoridades y legisladores presentes, a las delegaciones e inversores internacionales y a los patrocinadores.

La palabra del Gobierno provincial

Durante el encuentro también hablaron las autoridades provinciales. La vicegobernadora Hebe Casado destacó que el Gobierno busca que la minería sea uno de los motores del desarrollo de Mendoza y se refirió a la expectativa por el inicio de la construcción de PSJ Cobre Mendocino y por nuevos proyectos de exploración. Sobre el interés internacional por los minerales críticos, advirtió: “Tenemos los ojos del mundo acá, aprovechémoslos. No hagamos las cosas mal”.

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, afirmó que 2026 mostró claros signos de consolidación de la minería en Mendoza y señaló que la energía y la minería son ejes estructurantes de una economía provincial que ya es diversa.

El encuentro contó con el acompañamiento de CEOSA, Sancor Salud, PSJ, Argenteo Mining, Cookins, Emergencias, Sandvik, SIELC, Sycsi, Royal Princess, Kobrea, Hidropol, Alex Stewart, Grupomat, Mendoza Video System, Andesmar, Hiko, Bayton y Huarpe.

Sobre la CaMEM

La Cámara Mendocina de Empresas Mineras reúne a más de un centenar de socios, 150 empresas diversas: operadoras, proveedores, profesionales y técnicos de Mendoza y la Región Cuyo. Trabaja para que el desarrollo minero se traduzca en inversión, empleo y oportunidades para las empresas y las comunidades.