Más de 20 empresas mendocinas participaron en la primera edición internacional de Argentina Alimenta, un encuentro que reunió a firmas de distintos sectores productivos del país para promover la oferta exportable argentina y facilitar el contacto con compradores del exterior.

La participación mendocina fue impulsada por ProMendoza. Entre las firmas que representaron a la provincia estuvieron WODEN Yerba Mate, Pietrelli Fruit, Villares SAC, Brook Brothers Destilería Artesanal, Olivícola Tapiz, UKO Wines, Terrandes, Bodega Mi Terruño, Grupo Exportador Asociativo Mendoza (GEAM), Cielo y Tierra, Bodega Laderas de los Andes, Tierra Fértil, Fares, Corper, Arabian Food, Flipa Gin, Margon y Altamira de los Andes.

Rondas de negocios y nuevos contactos comerciales

Fabiana Neuilly, gerente de Exportación del Grupo Exportador Asociativo Mendoza (GEAM), destac que la feria permitió al grupo reunirse con importadores de varios países en poco tiempo. El GEAM concretó más de 17 reuniones comerciales e identificó oportunidades en Guyana, Japón, México, Estados Unidos y Francia.

Neuilly también destacó el papel del acompañamiento institucional para facilitar el acceso a nuevos mercados y alentó a más empresas mendocinas a participar en estas acciones, tanto para iniciar sus exportaciones como para consolidar su presencia en el exterior.

Farid Massud, representante de Arabian Company, señaló que la feria dio visibilidad a emprendedores y empresarios mendocinos ante el público nacional e internacional.

“Desde el punto de vista comercial fue una experiencia muy positiva, ya que participamos de rondas de negocios con potenciales compradores de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Italia, Francia, Estados Unidos, Colombia y Brasil”, afirmó.

Massud también valoró el respaldo de ProMendoza para participar en encuentros de esta escala. “Creemos y apostamos mucho por este tipo de acciones impulsadas junto a instituciones como ProMendoza, porque nos permiten participar de otra manera en ferias tan importantes”, agregó.

El balance de las empresas mendocinas

Fernando Urdaniz, coordinador de Promoción Comercial de ProMendoza, indicó que varias empresas vieron superadas sus expectativas por la calidad de los contactos que establecieron con compradores internacionales, tanto en las rondas de negocios como en los stands. Algunas bodegas también lograron generar contactos comerciales fuera de las reuniones programadas.

Las empresas valoraron la organización del encuentro y destacaron la ubicación del stand de Mendoza, que facilitó las reuniones y las presentaciones de productos a lo largo de la feria.