Con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de expertos capaces de liderar la transformación digital, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), anuncia la apertura de la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Big Data.

La carrera, de modalidad presencial y con Título de validez nacional otorgado por la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Capital Humano, se distingue por combinar una sólida formación científico-tecnológica de vanguardia con una mirada ética, humanista y de responsabilidad social.

A lo largo de cuatro años, los estudiantes adquirirán dominio técnico en aprendizaje automático (machine learning), aprendizaje profundo (deep learning), procesamiento del lenguaje natural y arquitecturas de datos masivos.

"La innovación tecnológica requiere mucho más que programación; demanda criterio estratégico y compromiso ético", señalan desde la institución, destacando que el plan de estudios integra materias técnicas con espacios de formación filosófica, deontología profesional y ética aplicada a la inteligencia artificial.

La carrera posee elementos distintivos como:

Un importante nexo entre Negocios y Tecnología integrando conocimientos de administración y estrategia para formar profesionales capaces de entender el negocio y vincularlo con la ejecución técnica. Asimismo, garantiza robustez mediante el dominio de la ingeniería de software y la gestión de infraestructuras de datos a gran escala.

integrando conocimientos de administración y estrategia para formar profesionales capaces de entender el negocio y vincularlo con la ejecución técnica. Asimismo, garantiza robustez mediante el dominio de la ingeniería de software y la gestión de infraestructuras de datos a gran escala. La carrera incorpora de manera transversal materias de filosofía y ética aplicada para enfrentar los dilemas del avance y uso responsable de la tecnología, otorgando un sello humanista y ético a la formación.

La propuesta académica ofrece las siguientes titulaciones:

Título intermedio (2 años): Al completar el segundo año, los alumnos obtienen el título de Analista Universitario/a en Inteligencia Artificial y Big Data , habilitando una inserción temprana al ámbito profesional en proyectos de ciencia de datos y gestión de infraestructuras tecnológicas.

Al completar el segundo año, los alumnos obtienen el título de , habilitando una inserción temprana al ámbito profesional en proyectos de ciencia de datos y gestión de infraestructuras tecnológicas. Título de grado (4 años): Al finalizar la carrera, el Licenciado/a en Inteligencia Artificial y Big Data, está capacitado para liderar equipos interdisciplinarios, diseñar soluciones complejas y emprender en sectores clave como el agro, la industria, la salud, las finanzas, la educación y el sector público.

La carrera se apoya en aulas tecnológicas, laboratorios especializados y un cuerpo docente con desempeño activo en la industria. Cursada presencial de Lunes a viernes de 18 a 21h.

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen conocer el plan de estudios completo o iniciar su proceso de ingreso pueden acercarse a la Sede Mendoza (Uruguay 750, Godoy Cruz), comunicarse telefónicamente al (0261) 2056477 o bien ingresar en www.uca.edu.ar