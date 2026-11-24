El turismo de bienestar o wellness dejó de ser una tendencia de nicho para convertirse en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria turística internacional. Cada vez más personas buscan experiencias que trasciendan el descanso tradicional e integren bienestar emocional, contacto con la naturaleza, gastronomía consciente, autoconocimiento y desarrollo personal.

En este escenario, Mendoza reúne condiciones privilegiadas para el desarrollo del turismo wellness. Su paisaje cordillerano, su tradición vitivinícola, su infraestructura enoturística y una creciente oferta de experiencias vinculadas al bienestar la convierten en un destino atractivo para quienes buscan conectar el turismo con experiencias de transformación personal.

En esta línea, la comunicadora social y coach evolutiva integral Muriel del Barco presenta una nueva edición de “Encuentros para Renacer”, que se realizará el viernes 11 de diciembre, en Bodega Bombal, Maipú, Mendoza.

La jornada de Encuentros para Renacer se desarrollará de 16 a 21 horas e incluirá recepción, break saludable, dinámicas experienciales, música en vivo, invitadas especiales y un kit de regalos.

Se trata de una experiencia presencial dirigida a mujeres y hombres que quieran regalarse un espacio diferente antes de cerrar el año: hacer una pausa consciente, revisar el camino recorrido, soltar aquello que ya no desean sostener y conectar con lo que quieren crear en la etapa que comienza.

“La transformación no sucede solamente cuando entendés algo; también sucede cuando lo vivís, lo sentís y te permitís atravesarlo. Hoy las personas buscan espacios reales para frenar, salir de la rutina y volver a escucharse”, señala Muriel del Barco.

De la comunicación social al desarrollo humano: una mirada integral sobre la transformación

Licenciada en Comunicación Social, Muriel del Barco inició su trayectoria profesional vinculada a los medios de comunicación y la producción de experiencias. Con el tiempo, su propio proceso de transformación la llevó a orientar su camino hacia el coaching evolutivo integral y el desarrollo humano, convirtiendo el crecimiento personal en el eje de su trabajo.

A través de su formación y experiencia, fue integrando herramientas de distintas disciplinas, entre ellas el coaching, aportes de la neurociencia, las constelaciones familiares y conocimientos provenientes de tradiciones ancestrales de bienestar, como el Ayurveda.

Esta mirada integral busca comprender a la persona desde sus distintas dimensiones y acompañar procesos de transformación que involucren no solamente el pensamiento, sino también la identidad, las emociones y la manera de actuar.

Muriel del Barco

Es cofundadora de WOW Mujeres Activas y creadora de El Proceso Creativo del Ser, un enfoque de transformación personal y profesional que propone trabajar desde la identidad para generar cambios sostenibles en la vida.

Actualmente, su trabajo está especialmente orientado a acompañar a mujeres que atraviesan procesos de reconstrucción y reinvención laboral y profesional. Su propuesta parte de una premisa: antes de transformar un trabajo, un proyecto o un negocio, es necesario revisar quiénes somos, qué creencias nos condicionan y desde qué identidad queremos construir nuestra próxima etapa.

Muriel del Barco ha orientado su trabajo al acompañamiento de mujeres que atraviesan procesos de reconstrucción y reinvención laboral y profesional.

Desde esta perspectiva creó su ecosistema de programas Renacer, integrado por tres propuestas con objetivos y recorridos diferentes:

Renacer Inicial : un proceso de autoconocimiento y reconexión personal para identificar patrones, creencias y formas de vivir que ya no representan a la persona que se desea ser.

: un proceso de autoconocimiento y reconexión personal para identificar patrones, creencias y formas de vivir que ya no representan a la persona que se desea ser. Renacer Laboral: un recorrido de reconstrucción y reinvención profesional dirigido a mujeres que buscan transformar su relación con el trabajo, recuperar claridad y construir un camino laboral más alineado con su identidad.

un recorrido de reconstrucción y reinvención profesional dirigido a mujeres que buscan transformar su relación con el trabajo, recuperar claridad y construir un camino laboral más alineado con su identidad. Renacer Expansivo: una propuesta orientada a llevar esa transformación a proyectos, marcas y negocios, trabajando sobre la expansión profesional, la acción y la construcción de estructuras que acompañen una nueva etapa.

A través de estos espacios, Muriel integra el crecimiento personal con la transformación profesional, entendiendo que los cambios más profundos comienzan cuando una persona transforma la manera de verse y el lugar desde el cual elige construir su vida.

Encuentros para Renacer: una experiencia para soltar, iluminar y transformar

Lejos del formato tradicional de charla o conferencia, “Encuentros para Renacer” propone una dinámica half day inmersiva estructurada en tres momentos clave:

Soltar: un espacio de introspección para dejar atrás cargas, creencias limitantes y mandatos acumulados durante el año.

un espacio de introspección para dejar atrás cargas, creencias limitantes y mandatos acumulados durante el año. Iluminar: dinámicas de conexión con los deseos genuinos y el propósito personal para recuperar claridad y dirección.

dinámicas de conexión con los deseos genuinos y el propósito personal para recuperar claridad y dirección. Transformar: herramientas prácticas de coaching para pasar de la intención a la acción concreta en la vida personal y profesional.

Organizado junto a Paola Díaz Planner, la jornada se desarrollará de 16 a 21 horas e incluirá recepción, break saludable, dinámicas experienciales, música en vivo, invitadas especiales y un kit de regalo.

La propuesta tendrá lugar en el entorno natural de Bodega Bombal, buscando integrar el bienestar, la conexión con la naturaleza y la experiencia de compartir en comunidad.

Como parte del cierre de la experiencia, de 21 a 22:30 horas aproximadamente, se realizará un cóctel en la bodega con vinos y vermut, pensado para compartir, celebrar lo vivido y fortalecer los vínculos entre los participantes.

Más que una jornada de actividades, Encuentros para Renacer busca ofrecer un espacio para cerrar un ciclo desde otro lugar y comenzar a mirar lo que viene con mayor conciencia, claridad y conexión personal.

Entradas y participación

Las entradas para Encuentros para Renacer – Edición 1 ya se encuentran disponibles.

Fecha : viernes 11 de diciembre de 2026.

: viernes 11 de diciembre de 2026. Experiencia : de 16 a 21 horas.

: de 16 a 21 horas. Cóctel de cierre : de 21 a 22.30 horas (aprox)

: de 21 a 22.30 horas (aprox) Lugar: Bodega Bombal, Callejón Zapata s/n, Maipú, Mendoza.

Bodega Bombal, Callejón Zapata s/n, Maipú, Mendoza. Para conocer más sobre la experiencia y adquirir entradas: https://murieldelbarco.com/#entradas

Asimismo, la convocatoria está abierta a marcas y emprendimientos vinculados al bienestar, la salud, la belleza consciente, la gastronomía y el desarrollo personal que deseen sumarse como sponsors y formar parte de esta experiencia.

Para consultas comerciales y propuestas de colaboración:

[email protected]