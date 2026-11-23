En un momento en que la práctica ancestral de la trashumancia enfrenta un futuro incierto, dos pastores separados por un océano descubren que comparten mucho más que un oficio.

TRASHUMANTES. Suso & Eliseo, largometraje documental dirigido por el cineasta mendocino Tato Moreno y que será estrenado esta semana en el Cine Universidad, acompaña el extraordinario encuentro entre Eliseo, un arriero argentino de 62 años, y Suso, un pastor español de 76. Aunque viven en extremos opuestos del planeta, ambos han dedicado su vida a una cultura ancestral que están decididos a preservar.

Eliseo es inquieto, expresivo y creador de décimas y canciones. Suso es pausado, militante ambientalista y un gran recitador. Sus personalidades son diferentes, pero los une una profunda pasión por la cultura pastoril y el compromiso con su supervivencia.

Después de décadas recorriendo a pie y a caballo los caminos de la trashumancia, ambos comienzan a reflexionar sobre el futuro de sus tradiciones y sobre las nuevas generaciones que deberán heredarlas.

A través de breves conversaciones de un continente al otro, Eliseo y Suso desarrollan una admiración mutua y descubren una causa compartida: proteger los saberes, los valores y las prácticas culturales que han dado sentido a sus vidas.

Un encuentro extraordinario en Madrid

En octubre de 2022, Eliseo y su compañera, Juana, viajan por primera vez a España, atravesando medio planeta para encontrarse con Suso en su propia tierra.

El encuentro culmina en una experiencia extraordinaria: caminar juntos por el corazón de Madrid acompañando a 1.000 ovejas y 100 cabras durante la tradicional Fiesta de la Trashumancia.

Lejos de ser una celebración meramente simbólica, el recorrido se convierte en un intercambio profundamente humano entre dos hombres que han dedicado su existencia al pastoreo.

Mientras comparten historias, conocimientos, recuerdos y reflexiones, el documental registra momentos de alegría, contemplación y sentimientos encontrados.

De este encuentro surge un conmovedor retrato de amistad sin fronteras y una reflexión sobre lo que significa transmitir una tradición ancestral en un mundo en constante transformación.

Un patrimonio vivo frente a un futuro incierto

Durante siglos, la trashumancia —el desplazamiento estacional del ganado entre diferentes territorios de pastoreo— ha modelado paisajes rurales, identidades culturales y formas de relación entre las personas, los animales y la naturaleza.

Hoy, estas tradiciones enfrentan el riesgo de desaparecer a medida que se transforman profundamente las condiciones sociales, económicas y ambientales que las sostienen.

A través de las experiencias íntimas de sus protagonistas, TRASHUMANTES. Suso & Eliseo pone en primer plano a quienes continúan practicando y defendiendo esta forma de vida.

En lugar de presentar la cultura pastoril únicamente como una herencia del pasado, la película la reconoce como un conjunto de saberes vivos, sostenidos por personas cuyas experiencias, voces y memorias merecen ser reconocidas y preservadas.

Sobre el director

Tato Moreno es un director y productor audiovisual mendocino con más de 30 años de experiencia profesional en las industrias audiovisuales de Argentina y Estados Unidos.

Su trabajo ha explorado las identidades rurales, las tradiciones culturales y las vidas de comunidades cuyas experiencias pocas veces encuentran espacio en las pantallas.

En 2015 dirigió el multipremiado documental ARREO. Su filmografía también incluye De idas y vueltas (2009), La otra Vendimia (2011) y TRASHUMANTES. Suso & Eliseo (2025).

Es miembro de ADN (Asociación de Documentalistas de la Argentina) y del Clúster Audiovisual Film Andes, de Mendoza.

Además, dirige MENDOZA FILM LAB, prestigioso laboratorio latinoamericano de desarrollo de largometrajes, y PASTURAS, Festival Internacional de Cine de Pastoralismo y Trashumancia, con sede en Malargüe, Mendoza, Argentina.

A través de su trabajo cinematográfico y sus iniciativas culturales, Moreno contribuye a visibilizar las comunidades rurales, preservar el patrimonio cultural y fortalecer el desarrollo del cine independiente latinoamericano.

Ficha técnica

Título: TRASHUMANTES. Suso & Eliseo

TRASHUMANTES. Suso & Eliseo Formato: Largometraje documental

Largometraje documental Año: 2025

2025 Dirección: Tato Moreno

Tato Moreno Países protagonistas: Argentina y España

Argentina y España Protagonistas: Suso, Eliseo y Juana

Suso, Eliseo y Juana Temáticas: Trashumancia, pastoralismo, patrimonio cultural, conciencia ambiental, identidad rural, amistad y transmisión intergeneracional de saberes.

Una historia que atraviesa fronteras

TRASHUMANTES. Suso & Eliseo cuenta la historia de dos hombres que han pasado sus vidas recorriendo caminos ancestrales y cuyo encuentro revela hasta qué punto las experiencias humanas pueden estar profundamente conectadas, incluso entre continentes.

A través de su amistad, la película celebra la dignidad de la vida pastoril, la fuerza de la memoria cultural compartida y la determinación de mantener vivas las tradiciones ancestrales.

Dos pastores. Dos continentes. Un mismo compromiso con la preservación de una forma de vida.