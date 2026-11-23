La Ciudad volvió a convertirse en escenario de una verdadera fiesta del deporte con la realización de una nueva edición de la Maratón Nocturna. Más de 2.000 atletas se dieron cita para recorrer las calles de la capital y del Parque General San Martín, en una propuesta que convocó tanto a corredores experimentados como a familias y aficionados al running.

La competencia tuvo su punto de partida y llegada en la explanada de Casa de Gobierno, en una jornada que transformó el paisaje urbano en un gran circuito iluminado por la energía de miles de participantes, y que tuvo como ganadores a Emilia Vargas y Juan Martín Fernández.

La propuesta contó con dos modalidades: los 10K competitivos y la categoría Kids/Familiar, que permitió la participación de personas de distintas edades y niveles de experiencia, promoviendo el deporte como una actividad compartida y accesible.

Ulpiano Suarez se sumó a la prueba junto a su esposa Daniela y a su hijo Augusto. Además, las representantes vendimiales de la Ciudad, María Celeste Sammartino, reina; y Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, virreina, también tomaron parte del recorrido.

“Nuestra gestión tiene un fuerte compromiso con el deporte. Con el deporte en los barrios, el deporte en los gimnasios municipales, los eventos deportivos como este, la Maratón Nocturna, que fue una innovación de nuestra gestión y que hoy estamos disfrutando de la más concurrida, con más de 2.000 corredores”, indicó el intendente de la Ciudad, apenas cruzó la línea de llegada.

“Me he encontrado con muchísimos corredores que me decían que era su primera carrera, así que tenemos una enorme felicidad. Y esto es en definitiva la Ciudad, que abre las puertas para recibir a atletas de toda la provincia, de otros lugares de Argentina. Insisto, ya entrando en el último año de gestión, son tiempos de ratificar el compromiso con el deporte como una actividad que nos permite compartir, formar en valores, y en definitiva eso hace a la felicidad de las personas”, cerró el jefe comunal.

En lo deportivo, Emilia Vargas se quedó con el primer puesto en la clasificación femenina de los 10k, con un tiempo de 37’52”, seguida por María José Rosales (38’40”) y Belén Alegre (39’35”).

“La verdad que estoy muy contenta, vine a divertirme y disfrutar de la carrera y no me esperaba este resultado. Es la tercera vez que la corro, para mí varía mucho el circuito, pero se me pasó rápido. Como iba con otros chicos corriendo, estuvo bueno.

Largué y salí muy fuerte. Mi entrenador me empezó a decir que corriera más tranquila, pero yo salí y dije hasta que aguante. Y bueno, aguanté bastante”, contó la atleta de capital, Emilia Vargas.

“Sí, muchas gracias a la Muni por invitar a la gente a hacer deporte y todo esto me parece muy importante. Y, bueno, el circuito, la verdad que hermoso el Parque, pasabas y aunque la gente no te conocía, te alentaba. Eso fue muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Soy triatleta, así que mis objetivos para el año que viene son el Triatlón Vendimia y poder clasificar a los Juegos de Playa”, finalizó.

Mientras que en la rama masculina, Juan Martín Fernández fue el vencedor, con un tiempo de 32’30”. El podio lo completó Juan Emilio Medina (33’08”) y Maxi García (33’42”). Los tres primeros de cada una de las categorías, se llevaron un premio de 300 mil, 200 mil y 100 mil pesos, respectivamente.

“Venía subiendo al podio en las ediciones anteriores, pero esta es la primera vez que me puedo quedar con el primer puesto, así que feliz. Fue un circuito durísimo, siempre nos tiene acostumbrado a que es muy exigente. La verdad que el clima acompañó bastante, estaba un poco pesado. Pero la gente en el Parque, en la calle Emilio Civit, la verdad que fue increíble el cariño que transmitió. Es muy lindo correr de noche por la ciudad”, manifestó Juan Martín Fernández, que por primera vez inscribió su nombre entre los ganadores de la prueba.

Una experiencia que fue más allá de la carrera

En los alrededores del circuito también se vivió un clima especial. Los distintos grupos de running instalaron sus carpas y puntos de encuentro, mientras que emprendedores ofrecieron productos vinculados con la alimentación saludable y la actividad física, como granola y bebidas isotónicas.

Además, la Universidad Maza dispuso de su tradicional espacio de recuperación kinésica donde los corredores pudieron acceder, una vez finalizada la competencia, a masajes, fisioterapia y atención especializada para aliviar el desgaste físico y favorecer la recuperación muscular.

La jornada también tuvo un marcado espíritu familiar. Sobre los jardines del Parque Cívico, familiares y amigos acompañaron a los corredores y disfrutaron de la noche al aire libre, con mantas y reposeras realizando el típico picnic. Así, mientras los atletas recorrían las calles, los espacios verdes se transformaron en puntos de encuentro y aliento, sumando color a una verdadera fiesta del deporte.

Una propuesta de casamiento que emocionó a todos

La Maratón Nocturna también dejó espacio para las emociones y las historias de amor. Una de las escenas más conmovedoras de la noche se vivió después de cruzar la meta, cuando Yamila Vera, una participante, recibió una inesperada propuesta de casamiento de su pareja, Cristian Theiler, con quien comparte casi seis años de relación. “Siempre tuve la ilusión de casarme. Llegar a la meta haciendo el deporte que amo y vivir este momento fue muy especial”, expresó emocionada Yamila.

Por su parte, Cristian contó que llevaba alrededor de un mes y medio preparando la sorpresa y que encontró en la maratón el escenario ideal para concretarla. Con la complicidad de amigas, logró sorprender a su pareja al finalizar la competencia.

La respuesta fue un “sí” cargado de emoción y alegría, que convirtió una noche deportiva en un recuerdo inolvidable. Ahora, la pareja comienza a imaginar su boda, que podría celebrarse durante 2027.

Una ciudad que apuesta al deporte y la vida saludable

La Maratón Nocturna se consolida como una de las propuestas deportivas más convocantes del calendario de la Ciudad y forma parte de una política sostenida de promoción de hábitos saludables, apropiación del espacio público y generación de eventos que fortalecen la vida comunitaria.

A lo largo de la jornada, los participantes contaron con puestos de hidratación, guardarropas y asistencia médica, además de un operativo integral de seguridad, prevención y ordenamiento del tránsito dispuesto por el municipio para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

El recorrido permitió disfrutar de algunos de los escenarios más representativos de la capital, combinando el paisaje urbano con el entorno natural del Parque General San Martín, en una experiencia que también pone en valor los atractivos de Mendoza y su potencial como sede de grandes acontecimientos deportivos.