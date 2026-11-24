Casa Vigil, el proyecto gastronómico de Alejandro Vigil y María Sance, alcanzó el puesto Nº 98 en la edición 2026 de Latin America’s 50 Best Restaurants, uno de los listados de referencia de la gastronomía regional.

Ubicado en Mendoza, el restaurante abrió sus puertas en mayo de 2015 con una propuesta que integra gastronomía, vino, cultura y hospitalidad. A lo largo de estos años, se consolidó como uno de los referentes gastronómicos de la provincia y sumó importantes distinciones internacionales, entre ellas las estrellas de la Guía Michelin.

Actualmente, su cocina está a cargo del reconocido chef Iván Azar, quien lidera una propuesta que expresa la identidad del proyecto y su estrecha conexión con el territorio mendocino.

Para Alejandro Vigil, este nuevo paso es parte de un camino construido con trabajo, aprendizaje y el compromiso de todo un equipo. Sin embargo, el enólogo y empresario sostiene que los premios nunca fueron el objetivo principal.

“Los premios son hermosos, pero nunca fueron el objetivo. Lo que realmente me importa es que sigamos creciendo, aprendiendo y haciendo las cosas cada día mejor. Sin perder la humildad, sin olvidarnos de nadie y entendiendo que ninguno de nosotros podría hacer esto solo”, expresó.

Vigil también puso en valor los orígenes del proyecto y a las personas que acompañaron su desarrollo: “Hay muchísimo trabajo, errores, aprendizajes y, sobre todo, mucho cariño detrás de cada cosa que hacemos”.

Con la mirada puesta en el futuro, el empresario destacó el espíritu que impulsa cada nuevo desafío: “Me entusiasma mucho más lo que todavía podemos construir que lo que ya conseguimos. Y creo que esa inquietud es parte de lo que nos trajo hasta acá”.

Así, Casa Vigil continúa proyectando la identidad gastronómica de Mendoza hacia nuevos escenarios internacionales, sin perder de vista sus raíces, el trabajo colectivo y la búsqueda permanente de crecimiento.

Los elegidos de Argentina

La gastronomía argentina consiguió siete posiciones entre los puestos 51 y 100. Crizia, el restaurante porteño de Gabriel Oggero, alcanzó el puesto 99. Apenas un escalón más arriba aparece Casa Vigil, el proyecto gastronómico mendocino de Alejandro Vigil y María Sance, que se ubicó en el puesto 98 y vuelve a poner a Mendoza en el mapa de la alta gastronomía regional.

La lista continúa con Anchoíta, en el puesto 84; Mishiguene, en el 80; Mengano, en el 73; Elena, en el 68; y Ness, que alcanzó el puesto 52 y es el restaurante argentino mejor posicionado dentro de esta selección.

La lista