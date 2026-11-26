Del 18 al 27 de noviembre, Mendoza transita una agenda internacional que reúne a referentes de la olivicultura y el turismo, con encuentros técnicos, intercambio de conocimientos y presentación de experiencias destinadas a potenciar el desarrollo del sector.

Gracias a un esquema de gobernanza que promueve el trabajo articulado y permanente entre el Emetur, Asolmen, organismos nacionales como el INTI y el sector académico, la provincia encuentra una oportunidad estratégica para posicionarse entre los grandes destinos olivícolas del mundo y consolidar al oleoturismo como una nueva alternativa para diversificar su oferta turística.

El acontecimiento más destacado tendrá lugar el jueves 26, con el Encuentro Internacional de Oleoturismo, que se desarrollará desde las 9, en el Aula Magna del Centro de Congresos y Exposiciones Dr. Emilio Civit, con entrada libre y gratuita.

Uno de los hitos de la jornada será la firma del Acta Constitutiva de la Alianza Internacional de Oleoturismo, impulsada por el Emetur y prevista para las 10.

Participarán representantes de los territorios fundadores: Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur); Cemil Tugay, Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Esmirna, Turquía; Boris Miletić, Gobernador de la Región de Istria, Croacia; José Manuel Santos, presidente de la Entidad Regional de Turismo del Alentejo y Ribatejo, Portugal; Gennaro Giliberti, representante de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Regional de Toscana, Italia; Lourdes Martínez Gómez, diputada de Fondos Europeos y Geolit de la Diputación Provincial de Jaén, España.

La conformación de esta alianza representa un paso significativo para generar vínculos de cooperación entre regiones con tradición olivícola, promover el intercambio de experiencias y conocimientos, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer el posicionamiento internacional del oleoturismo.

“Para Mendoza, ser parte de la creación de la Alianza Internacional de Oleoturismo representa un paso muy importante en nuestra estrategia de diversificación y posicionamiento turístico. Tenemos una identidad productiva profundamente vinculada con el olivo, empresas de gran trayectoria y una calidad de aceites que nos permite competir con los principales destinos del mundo”, comentó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

“El oleoturismo nos ofrece la posibilidad de integrar producción, gastronomía, cultura y paisaje en experiencias que enriquecen nuestra oferta turística y generan nuevas oportunidades para el sector. Esta alianza nos permitirá trabajar junto a territorios de reconocida trayectoria internacional, compartir conocimientos, construir proyectos y fortalecer la promoción de nuestros destinos”, agregó la funcionaria mendocina.

“Así como Mendoza logró posicionarse internacionalmente a través del vino y el enoturismo, queremos que el olivo y el oleoturismo también sean protagonistas de nuestra identidad turística. El impulso del desarrollo del oleoturismo comenzó con la actual gestión y nos hemos visto gratamente sorprendidos por la gran respuesta del sector y de los visitantes”, finalizó.

La propuesta busca poner en valor no solamente la producción y la calidad del aceite de oliva virgen extra (AOVE), sino también todo el patrimonio cultural, gastronómico, paisajístico y productivo que rodea al cultivo del olivo. De esta manera, las fincas, almazaras, establecimientos productivos y experiencias vinculadas con el aceite de oliva pueden convertirse en nuevos atractivos para visitantes nacionales e internacionales.

Experiencias oleoturísticas de distintos destinos del mundo

Luego de la firma del acta constitutiva, el encuentro continuará con un espacio de presentaciones denominado Destinos y Experiencias Oleoturísticas del Mundo, en el que referentes internacionales compartirán modelos de desarrollo y propuestas implementadas en sus territorios.

La agenda comenzará con Marcelo Reynoso, coordinador de la Alianza Internacional de Oleoturismo. También participarán Gennaro Giliberti, de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural de la Región de Toscana, Italia; José Manuel Santos, presidente de la Entidad de Turismo de Alentejo y Ribatejo, Portugal; Boris Miletić, presidente de la Región de Istria, Croacia; y Alexandra Pereira, del Instituto de Turismo de Portugal.

El programa incluirá además las exposiciones de Paolo Chabot, de Terres de Bonaventura, Francia; Joaquín Murillo, director operativo de Oleícola Jaén, España; Miguel Zuccardi, director de Familia Zuccardi Aceites Varietales (Zuelo), de Mendoza; y Ezio Pinzan, jefe del Departamento Administrativo de Agricultura, Silvicultura, Caza, Pesca y Gestión del Agua de la Región de Istria, Croacia.

La actividad concluirá a las 13.45.

Expo del AOVE: una feria para conocer la producción olivícola mendocina

En paralelo al encuentro internacional, el jueves 26 se realizará Expo del AOVE, una feria de empresas y emprendedores vinculados con la olivicultura, quienes ofrecerán aceites de oliva y productos derivados del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Será una oportunidad para acercar al público la diversidad de la producción local, conocer sus atributos diferenciales y tomar contacto directo con emprendedores y productores que forman parte de esta actividad.

Para degustar y adquirir diversos productos, dirán presente: Goyo de los Olivos; Corazón de Lunlunta; Argentina Virgen Extra; Laur; Familia Antonietti; Cavas de Lunlunta; Moluá; PASRAI; Templo Oliva; Luzciérnaga 1946; Almaoliva; Olibo; Camino del Inca Aceituna; IG AOVE Mendoza; Berbora Rosier; Rodrigo de Vivar; Centenario; María Ravida; La Olivareña; Oliver Cooks; De Autor (San Juan); Don Bosco; Zuelo / Familia Zuccardi; Familia Barbero y Fundo Palmira; Nobile Rural; Familia Saleme (San Juan); Wolf Hard (equipamiento para el sector); Ruta del Olivo de San Martín; Filus y Mesa de Aceitunas de Mesa – DIGAM.

Dos jornadas técnicas para fortalecer la olivicultura

Como parte de la agenda de las Jornadas Internacionales del Olivo y el Turismo, los días 24 y 25 de noviembre se desarrolla el Encuentro Técnico de la Olivicultura, destinado al intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas nacionales e internacionales.

Las actividades tienen lugar en el Salón de Usos Múltiples de Obra Don Bosco, en Rodeo del Medio, Maipú, y cuentan con la participación de investigadores del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, especialistas de la Universidad de Jaén, profesionales del Conicet y referentes del sector productivo.

Durante las dos jornadas se abordan temas centrales para la competitividad de la actividad, como calidad, autenticidad y estándares internacionales del aceite de oliva; compuestos bioactivos y propiedades nutricionales; comportamiento del consumidor; estrategias de marketing; eficiencia energética; trazabilidad; innovación; e indicación geográfica de Mendoza.

Entre los disertantes internacionales se encuentran Wenceslao Moreda Martino y Javier Sánchez Perona, investigadores del Instituto de la Grasa de España, y Francisco José Torres Ruiz, catedrático de la Universidad de Jaén. También participan especialistas argentinos en investigación, producción y desarrollo olivícola.

Una oportunidad estratégica para Mendoza

La realización de estas jornadas y, especialmente, la constitución de la Alianza Internacional de Oleoturismo, representan una oportunidad para profundizar la integración entre el sector productivo y turístico.

Mendoza cuenta con una importante tradición olivícola, condiciones agroclimáticas favorables, empresas productoras reconocidas y una oferta turística consolidada en torno al vino y la gastronomía. En ese contexto, el desarrollo del oleoturismo permite ampliar las experiencias que ofrece el destino, diversificar los productos turísticos y generar nuevas oportunidades para productores, emprendedores y prestadores de servicios.

La articulación internacional con regiones de reconocida trayectoria en el mundo del aceite de oliva permitirá compartir conocimientos, construir estrategias de promoción y avanzar en el posicionamiento de Mendoza como un destino de referencia para quienes buscan descubrir la cultura, la producción y las experiencias vinculadas con el olivo.