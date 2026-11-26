Durante el fin de semana largo del 5, 6 y 7 de diciembre de 2026, RESET IN THE ANDES propone una manera diferente de vivir la montaña: tres jornadas diurnas dedicadas a recuperar energía, conectar con el entorno y preparar el cuerpo y la mente para seguir disfrutando de un fin de semana que tendrá a Potrerillos como uno de los grandes puntos de encuentro de Mendoza.

La experiencia tendrá lugar en Cervecería Jerome, en El Salto, Potrerillos, en un entorno de montaña a unos 2.000 metros de altura.

La propuesta nace con una idea sencilla: en medio de un fin de semana de intensa actividad, también hace falta un lugar para bajar el ritmo, respirar y volver a empezar. Una pausa entre la montaña y la música RESET no se plantea como un retiro tradicional ni como un festival. Es un espacio abierto donde cada persona puede construir su propia experiencia, combinando actividades de bienestar, recuperación, naturaleza, gastronomía y música.

Una experiencia para recuperar energía

Durante las tres jornadas habrá yoga y meditación, caminatas y paseos conscientes, sesiones de sonido con gong y cuencos tibetanos, masajes, tinas de agua caliente, sauna y espacios de recuperación y descanso.

La propuesta se completa con gastronomía, café, encuentros al aire libre y música, acompañando el recorrido del día hasta el atardecer.

La programación estará especialmente pensada para quienes lleguen a Potrerillos durante ese fin de semana para disfrutar de la montaña y de la importante agenda de música electrónica que tendrá lugar en la zona. “Respirá. Recuperá. Conectá. Volvé a bailar.”

Las personas detrás de RESET

Uno de los pilares de la experiencia será el equipo de facilitadores. Participarán Caro Albacete, en yoga y meditación; Belu Puentes, con prácticas de healing, activación energética y sound healing; Juli Alderisi, DJ y sound healer, combinando música electrónica con gong y cuencos tibetanos; y Mercedes Sánchez, coordinando caminatas y paseos conscientes.

La coordinación general estará a cargo de Edu Maccari, creador de la propuesta y responsable del desarrollo integral de la experiencia.

Las actividades se integran como diferentes maneras de alcanzar un mismo objetivo: recuperar energía y reconectar con uno mismo y con la montaña.

Jerome, escenario de montaña

RESET IN THE ANDES tendrá como sede a Cervecería Jerome, en El Salto, Potrerillos, un espacio nacido en 1997 y estrechamente ligado a la cultura de montaña mendocina. Su ubicación permite integrar paisaje, gastronomía, cerveza de montaña e instalaciones vinculadas al descanso y la recuperación.

La programación se desarrollará principalmente durante el día y hasta el atardecer. Los visitantes podrán participar de las distintas experiencias, detenerse a descansar, comer, tomar algo, compartir con otras personas o simplemente disfrutar del paisaje.