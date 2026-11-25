Palmares se suma a BLACK SHOPPING DAYS, la iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) que reunirá a más de 70 centros comerciales de Argentina durante los días 27, 28 y 29 de noviembre, en el marco de Black Friday.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a descuentos, promociones y beneficios especiales en los locales adheridos, en una propuesta que busca potenciar las oportunidades de compra y, al mismo tiempo, poner en valor la experiencia de visitar los centros comerciales.

Descuentos especiales

Entre las promos más importantes destacamos:

Naranja X: hasta 25 % de descuento.

Supervielle: hasta 9 cuotas sin interés.

La acción invita a aprovechar las oportunidades de Black Friday a través de la compra presencial, con la posibilidad de recorrer locales, conocer productos, comparar alternativas y recibir asesoramiento, además de disfrutar de las propuestas gastronómicas y de entretenimiento que ofrece Palmares.

BLACK SHOPPING DAYS busca consolidar una nueva fecha en el calendario comercial argentino, con una iniciativa compartida por los principales shoppings del país y una propuesta que combina beneficios, compras y experiencias.

De esta manera, Palmares acompaña una acción nacional que promueve el movimiento comercial y genera nuevas oportunidades para que los visitantes disfruten de una experiencia integral.

Acerca de Palmares

Desde hace más de 30 años, Palmares es uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial es actualmente un distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman, líder de Grupo Presidente, ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares, que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.