José Ignacio, el pueblo de pescadores que se convirtió en refugio de viajeros sofisticados, ahora suma un vino propio: La Juanita de José Ignacio, un albariño nacido a pocos kilómetros del océano Atlántico, en Maldonado, Uruguay.

Detrás están Edu Pulenta y Andrés Blanchard, dos productores argentinos que vieron en el albariño uruguayo el potencial de una variedad que expresa como ninguna la frescura y la salinidad del océano.

“La Juanita de José Ignacio nació entre viajes y ferias compartidas’, coinciden ambos. Edu Pulenta y Andrés Blanchard elaboran vino en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes y lejos del mar. Degustando vieron el potencial de Uruguay en vinos blancos.

Luego de probar múltiples variedades encontraron en la costa de Maldonado el albariño, una variedad con gran desarrollo a nivel mundial. A esa convicción se sumó algo más: son amigos, representan a dos familias mendocinas unidas por la pasión por el vino y comparten el amor por Uruguay y por José Ignacio.

Edu Pulenta pertenece a una familia ligada a la vitivinicultura argentina desde hace cuatro generaciones. Integra la nueva generación de Pulenta Estate, la bodega que su padre Eduardo fundó en 2002 junto a su tío Hugo en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Eduardo padre es el único enólogo de la familia quien se sumó -también- al proyecto para colaborar en el corte final del vino en barrica.

Andrés Blanchard es propietario de las bodegas Cuarto Dominio, en Alto Agrelo, y Blanchard & Lurton, ambas en Mendoza. Es uno de los grandes especialistas en blancos de alta gama: elabora vinos en Argentina, Francia, España y Chile, y ahora suma Uruguay a ese mapa.

La Juanita de José Ignacio reúne esas dos trayectorias: el oficio de una familia tradicional del vino argentino y la mirada de un especialista en blancos con experiencia internacional.

"En Mendoza hacemos vino al pie de la cordillera, lejos del mar. Vinimos a Uruguay a buscar la influencia del océano en el viñedo. Y encontramos en el albariño la variedad que mejor la expresa." destaca Edu Pulenta.

"El albariño uruguayo tiene una capacidad de crecimiento enorme. A dos kilómetros del Atlántico, la brisa y los suelos le dan una frescura y una salinidad que no se consiguen en la montaña. Además, somos amigos y Uruguay nos encanta: era el lugar perfecto para hacerlo juntos", sostiene Andrés Blanchard

La Juanita de José Ignacio nace de dos viñedos que miran al mismo mar desde distancias distintas:

Cerro del Toro, a solo 2 kilómetros del Atlántico, en las laderas del cerro. La brisa marina se siente en cada racimo.

Garzón, a 18 kilómetros del océano, sobre suelos de granito y pendientes pronunciadas que obligan a las raíces a buscar profundo. Uno aporta el carácter marítimo; el otro, la estructura y la mineralidad. El resultado es un blanco con identidad atlántica, elegante y con capacidad de sorprender.

El factor atlántico.

La influencia oceánica es la clave técnica del proyecto. El Atlántico modera las temperaturas, alarga la maduración y preserva la acidez natural de la uva, mientras las brisas marinas aportan un carácter salino.

A eso se suman suelos pobres: franco-limosos con roca metamórfica y sienítica en Cerro del Toro, y franco-arenosos con gravilla de granito en Garzón, que obligan a la vid a profundizar sus raíces y concentran la expresión mineral.

“Es una combinación imposible de replicar en Mendoza, donde la frescura llega por la altura y no por el mar”, agrega Edu Pulenta.

Dos maneras de contar el mismo mar

Uruguay tiene un enorme potencial en vinos blancos, y el mundo empieza a notarlo. La demanda internacional de albariño crece y La Juanita de José Ignacio llega para sumarse a ese movimiento, con la mirada de dos nombres del vino argentino.

El albariño es una uva de costa: nació en Galicia, frente al mar, y encontró en Uruguay una segunda casa. Llegó al país a comienzos de los 2000 y hoy avanza hacia la costa este, donde los suelos de granito de Maldonado le sientan especialmente bien.

Es la variedad que mejor traduce el océano en una copa: frescura, tensión y un fondo salino que invita a seguir bebiendo. “Dicen, que la suerte acompaña a quienes se animan. Nos animamos a hacer un albariño en Uruguay y tuvimos la suerte de encontrar a la familia Deicas, que nos abrió sus puertas y compartió su experiencia con generosidad.”, concluyen Andrés Blanchard y Edu Pulenta