Vinos | 26 nov 2026
Dos referentes del vino mendocino desembarcan en Uruguay con un proyecto frente al Atlántico
08:00 |Se presenta en Argentina con dos cosechas, 2024 y 2025. Dos nombres del vino de Mendoza, cruzaron el Río de la Plata en busca de la influencia del mar. La encontraron en el albariño de la costa atlántica uruguaya. Un solo vino, dos añadas y una elaboración de 4.600 botellas.
José Ignacio, el pueblo de pescadores que se convirtió en refugio de viajeros sofisticados, ahora suma un vino propio: La Juanita de José Ignacio, un albariño nacido a pocos kilómetros del océano Atlántico, en Maldonado, Uruguay.
Detrás están Edu Pulenta y Andrés Blanchard, dos productores argentinos que vieron en el albariño uruguayo el potencial de una variedad que expresa como ninguna la frescura y la salinidad del océano.
“La Juanita de José Ignacio nació entre viajes y ferias compartidas’, coinciden ambos. Edu Pulenta y Andrés Blanchard elaboran vino en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes y lejos del mar. Degustando vieron el potencial de Uruguay en vinos blancos.
Luego de probar múltiples variedades encontraron en la costa de Maldonado el albariño, una variedad con gran desarrollo a nivel mundial. A esa convicción se sumó algo más: son amigos, representan a dos familias mendocinas unidas por la pasión por el vino y comparten el amor por Uruguay y por José Ignacio.
Edu Pulenta pertenece a una familia ligada a la vitivinicultura argentina desde hace cuatro generaciones. Integra la nueva generación de Pulenta Estate, la bodega que su padre Eduardo fundó en 2002 junto a su tío Hugo en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Eduardo padre es el único enólogo de la familia quien se sumó -también- al proyecto para colaborar en el corte final del vino en barrica.
Andrés Blanchard es propietario de las bodegas Cuarto Dominio, en Alto Agrelo, y Blanchard & Lurton, ambas en Mendoza. Es uno de los grandes especialistas en blancos de alta gama: elabora vinos en Argentina, Francia, España y Chile, y ahora suma Uruguay a ese mapa.
La Juanita de José Ignacio reúne esas dos trayectorias: el oficio de una familia tradicional del vino argentino y la mirada de un especialista en blancos con experiencia internacional.
"En Mendoza hacemos vino al pie de la cordillera, lejos del mar. Vinimos a Uruguay a buscar la influencia del océano en el viñedo. Y encontramos en el albariño la variedad que mejor la expresa." destaca Edu Pulenta.
"El albariño uruguayo tiene una capacidad de crecimiento enorme. A dos kilómetros del Atlántico, la brisa y los suelos le dan una frescura y una salinidad que no se consiguen en la montaña. Además, somos amigos y Uruguay nos encanta: era el lugar perfecto para hacerlo juntos", sostiene Andrés Blanchard
La Juanita de José Ignacio nace de dos viñedos que miran al mismo mar desde distancias distintas:
- Cerro del Toro, a solo 2 kilómetros del Atlántico, en las laderas del cerro. La brisa marina se siente en cada racimo.
- Garzón, a 18 kilómetros del océano, sobre suelos de granito y pendientes pronunciadas que obligan a las raíces a buscar profundo. Uno aporta el carácter marítimo; el otro, la estructura y la mineralidad. El resultado es un blanco con identidad atlántica, elegante y con capacidad de sorprender.
El factor atlántico.
La influencia oceánica es la clave técnica del proyecto. El Atlántico modera las temperaturas, alarga la maduración y preserva la acidez natural de la uva, mientras las brisas marinas aportan un carácter salino.
A eso se suman suelos pobres: franco-limosos con roca metamórfica y sienítica en Cerro del Toro, y franco-arenosos con gravilla de granito en Garzón, que obligan a la vid a profundizar sus raíces y concentran la expresión mineral.
“Es una combinación imposible de replicar en Mendoza, donde la frescura llega por la altura y no por el mar”, agrega Edu Pulenta.
Dos maneras de contar el mismo mar
Uruguay tiene un enorme potencial en vinos blancos, y el mundo empieza a notarlo. La demanda internacional de albariño crece y La Juanita de José Ignacio llega para sumarse a ese movimiento, con la mirada de dos nombres del vino argentino.
El albariño es una uva de costa: nació en Galicia, frente al mar, y encontró en Uruguay una segunda casa. Llegó al país a comienzos de los 2000 y hoy avanza hacia la costa este, donde los suelos de granito de Maldonado le sientan especialmente bien.
Es la variedad que mejor traduce el océano en una copa: frescura, tensión y un fondo salino que invita a seguir bebiendo. “Dicen, que la suerte acompaña a quienes se animan. Nos animamos a hacer un albariño en Uruguay y tuvimos la suerte de encontrar a la familia Deicas, que nos abrió sus puertas y compartió su experiencia con generosidad.”, concluyen Andrés Blanchard y Edu Pulenta