GastroFeat regresa a la Capital con su cuarta edición, una propuesta que busca generar encuentros entre distintos referentes de la gastronomía local. Bajo la consigna “Algunos matches se dan en la mesa”, el ciclo tendrá lugar este jueves 26 de noviembre, a partir de las 19, y contará por primera vez con tres sedes simultáneas en el centro de la Ciudad.

En esta oportunidad, el formato reunirá a nueve propuestas gastronómicas distribuidas en tres encuentros.

Cada restaurante anfitrión recibirá a dos espacios invitados para crear en conjunto un plato exclusivo, pensado especialmente para esa noche y acompañado por una copa de vino.

Las citas se desarrollarán en:

Belgrano 1129, donde Brutal recibirá a Ai Sushi y Budeguer;

recibirá a Ai Sushi y Budeguer; en Sarmiento 777, con Auténtico como anfitrión junto a La Marchigiana y Tap de Factory

como anfitrión junto a y y en avenida Sarmiento 685, donde Flor del Desierto compartirá la experiencia con Magdalena Bar y Macollo.

La iniciativa invita al público a recorrer estos tres puntos y descubrir propuestas diferentes, a partir del cruce de cocinas, estilos y bebidas que habitualmente no comparten una misma mesa.

GastroFeat

Nació como un ciclo de encuentros en la vereda de Flor del Desierto, con un formato que reunía a un restaurante y una bodega invitada alrededor de un bocado y una copa. Su segunda edición, realizada en septiembre, alcanzó las 150 entradas vendidas.

En esta cuarta edición, el concepto de colaboración se multiplica y se extiende a distintos espacios de la Ciudad, con el objetivo de generar nuevos vínculos entre quienes integran la escena gastronómica mendocina y acercar esas experiencias al público.

Entradas y datos de la propuesta

La cuarta edición de GastroFeat se realizará este jueves 26 de noviembre, desde las 19, en los tres restaurantes participantes. Cada experiencia tendrá un valor de $20.000 por local e incluirá un plato creado especialmente para la ocasión y una copa de vino.

Las entradas estarán disponibles a través de Venti. Para acceder al enlace de compra, los interesados deberán solicitarlo en las redes sociales de los locales participantes.