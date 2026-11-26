Grupo Lorenzo dio un nuevo paso en su plan de expansión regional al inaugurar Hyundai Lorenzo, su concesionario oficial e integral de Hyundai Motor Argentina en la provincia de Mendoza. Ubicado en Av. San Martín 319, Godoy Cruz, el nuevo espacio suma una marca global a la estructura del grupo y refuerza su presencia en el mercado automotor de la Región de Cuyo.

La operación reúne en un mismo punto la comercialización de todo el line-up de la automotriz surcoreana, servicio técnico especializado y provisión de repuestos originales, respaldados por la infraestructura de posventa y el conocimiento del consumidor local que caracterizan a Grupo Lorenzo.

Respaldo global y proyección regional

Desde Hyundai Motor Argentina subrayaron la importancia de la alianza para consolidar la marca en Mendoza y en la región. “Para Hyundai, asociarse con Grupo Lorenzo representa un paso importante en el desarrollo de nuestra presencia en Mendoza y en toda la región. Encontramos en el Grupo un socio con experiencia, estructura y un fuerte conocimiento del mercado local, que nos permite proyectar una nueva etapa de crecimiento y cercanía con nuestros clientes”, afirmó Santiago Rodríguez, Gerente Comercial y de Producto de Hyundai Motor Argentina.

Por su parte, Leandro Lipari, Gerente Comercial de Hyundai Lorenzo, destacó el desafío de representar a uno de los grupos automotrices más grandes del mundo en la plaza mendocina: “Es un orgullo para los colaboradores y para la familia Lorenzo pertenecer a una de las marcas más fuertes a nivel mundial, que integra uno de los tres grupos más grandes de la industria automotriz. Asumimos esta incorporación como una gran responsabilidad, con el objetivo de trasladar ese respaldo y desempeño global al mercado de Mendoza”.

Gama completa, precios y beneficios para diciembre

En el salón de ventas de Godoy Cruz se comercializa el portafolio completo de Hyundai disponible en el país, orientado tanto a usuarios particulares y familias como a segmentos laborales y corporativos:

Compactos: HB20 y HB20S.

SUVs y movilidad híbrida: Nueva Creta, Nueva Tucson, Tucson Híbrida y Santa Fe.

Utilitarios y pasajeros: Staria.

Según precisó Lipari, la propuesta abarca un rango de precios que parte por debajo de los $29 millones (en modelos de entrada como el HB20) y alcanza hasta los US$ 70.000 en unidades de mayor porte como la Santa Fe, con opciones de financiación competitivas y esquemas adaptados al uso particular o laboral.

Como acción comercial destacada, durante todo diciembre quienes accedan a un vehículo de la marca —con foco especial en el HB20— para tareas de movilidad y trabajo contarán con beneficios adicionales impulsados en conjunto por Hyundai y Grupo Lorenzo.

Desde la concesionaria remarcaron el atractivo de estas unidades para el uso diario por su nivel de seguridad, confort, terminaciones, bajo consumo y motorizaciones de más de 120 CV.

Más de 30 años construyendo confianza en Argentina

Con más de tres décadas de trayectoria en Argentina, Hyundai construye una relación cercana y sostenida con sus clientes, respaldada por una propuesta de productos y tecnología, y por una estructura de posventa que acompaña a sus vehículos durante toda su vida útil.

Uno de los pilares de esta estructura es el Centro de Repuestos Hyundai, ubicado en El Talar de Pacheco, Buenos Aires, y operativo desde 2001. Con una superficie de 2.400 m² y un stock superior a las 150.000 piezas, abastece actualmente a todos los modelos que circulan en el país.

El centrocuenta con un índice de efectividad del 92% y permite realizar entregas de repuestos en un plazo de entre 24 y 72 horas.

Este respaldo se complementa con una red de servicios oficiales presente en distintas provincias, incluida Mendoza, y con programas de mantenimiento y atención que permiten acompañar al cliente más allá del momento de compra.

La trayectoria local se encuentra respaldada por el posicionamiento internacional de Hyundai Motor Company, actualmente el tercer fabricante mundial de automóviles.

En 2025, la compañía alcanzó una valoración de marca de USD 24.600 millones y se ubicó en el puesto 30 del ranking Interbrand Best Global Brands, con 16 años consecutivos de crecimiento en valor de marca.

Con la incorporación de Grupo Lorenzo, Hyundai busca consolidar esta nueva etapa en Mendoza y seguir fortaleciendo su vínculo con los clientes de la zona, combinando el respaldo de una marca con más de 30 años de presencia en Argentina con la experiencia y el conocimiento regional de un grupo con fuerte presencia en Cuyo.