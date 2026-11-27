En el mundo del vino lo saben: la etiqueta es mucho más que una presentación. Es una carta de identidad, una historia que comienza antes del primer descorche y una invitación a descubrir el universo que hay detrás de cada botella. Con esa premisa, la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) llevó adelante con éxito la 34ª edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino, una propuesta con carácter federal que convocó al talento creativo de todo el país.

El salón de ruedas de la BCM fue el escenario de una noche en la que el diseño, y el vino compartieron protagonismo. Allí, el público pudo conocer a los tres ganadores de una competencia que volvió a poner en valor la importancia de la identidad visual en la industria del vino.

Diseñadores, estudiantes, artistas plásticos, ilustradores y aficionados al diseño aceptaron el desafío de crear una etiqueta inédita que contara una historia sobre Mendoza y su vino. Cada propuesta debía encontrar una manera propia de representar la tierra, la cultura y las tradiciones que forman parte de la identidad vitivinícola argentina.

Una acción que apostó por el talento creativo

El acto de apertura estuvo a cargo de Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales de la BCM, quien dio la bienvenida a este evento que ya forma parte de la identidad y de la historia de esta institución, y comentó: “Hay iniciativas que con el paso del tiempo logran renovarse sin perder su esencia”.

“Este año innovamos y propusimos que gran parte del concurso sea de forma digital, y lo hicimos con una temática que nos representa: «La Matriz, el origen del futuro». Ese es, también, el sentido de la Bolsa de Comercio de Mendoza. Somos un hub de negocios, un lugar donde se encuentran la industria, el talento, la cultura y las instituciones” agregó Salvi.

La directora también destacó que el certamen “se ha posicionado como un referente en la industria” y agradeció al jurado “por su tiempo, su compromiso y su mirada profesional”. “Es una mesa pluralista”, resumió.

Luego, tomó la palabra Joaquim Correia, de Fedrigoni, una de las empresas que acompañaron el concurso. “Fedrigoni es una compañía que mira mucho el valor percibido de las cosas y trabaja en diseño, packaging y productos especiales. Creo que estamos en nuestro mundo acá”, sostuvo.

Y agregó: “Argentina es una región del mundo a la que todos le tenemos mucho cariño y mucha atención. Gracias, Mendoza, por recibirnos tan bien y por hacer en parte lo que es nuestra labor del día a día, que es la producción de papeles especiales para productos especiales”.

Diez etiquetas finalistas y un jurado especializado

La calidad y la creatividad de los trabajos fueron algunos de los aspectos más destacados durante la presentación. Las diez propuestas seleccionadas a través de un sistema de votación digital y transparente, llegaron a la instancia decisiva después de un proceso de evaluación que contó con un jurado especializado, integrado por 15 referentes del diseño, la fotografía, la academia, las artes visuales, la comunicación y el mundo del vino.

El panel estuvo conformado por Nano Alfonsín, Oveja, Martín Orozco, Federico Croce, Soledad González, Luis Sarale, Remi Basoalto, Gato Ficcardi, Víctor Boldrini, Mariela Gutelli, Luisa Yanzón, Virginia Palero, Joaquim Correia, Sebastián Ladrón de Guevara y Sergio Roggerone.

La diversidad de perfiles permitió abordar las etiquetas desde distintas perspectivas: la creatividad y el concepto, la composición gráfica, la capacidad de comunicar una identidad, la relación con el producto y las posibilidades de trasladar una idea al universo concreto de una botella de vino.

Durante la velada, cada uno de los trabajos finalistas recibió el reconocimiento del público. Las propuestas fueron muy aplaudidas, en una muestra que dejó en evidencia el potencial creativo de quienes encontraron en la etiqueta una oportunidad para contar historias y reinterpretar la cultura del vino.

Tres premios y una etiqueta que llegará a las botellas

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el anuncio de los ganadores. Esta edición repartió 6 millones de pesos en premios, posibles gracias a Label Solutions, FS Print y Fedrigoni, protagonistas fundamentales del concurso: $3 millones para el primer lugar, $2 millones para el segundo y $1 millón para el tercero.

El primer premio quedó en manos de Franco Favier, con "Intra: la identidad que emerge desde el origen" una propuesta que se destacó por la novedad e integralidad del diseño, la unificación de los elementos clásicos de la provincia y la Matriz del futuro expresada en los colores y formas.

"Es un logro muy grande, es saber qué es lo que quiero para mi vida. Dedicarme a esto. Estoy muy emocionado, la verdad” comentó el ganador al momento de recibir el premio mayor.

El segundo puesto fue para Sebastián Hernández con la propuesta “Cardenal”, mientras que el tercer reconocimiento llevó el nombre de Constanza Domínguez con “Tinta de cuyo”.

Más allá de los reconocimientos económicos, el principal incentivo para quien obtuvo el primer lugar fue la posibilidad de que su creación se convierta en la imagen del vino de la Bolsa de Comercio de Mendoza.

De esta manera, el diseño ganador trasciende el concurso para llegar a una botella y convertirse en parte de la identidad visual de un producto vitivinícola de la institución.

Las 600 botellas que saldrán a la venta con la etiqueta ganadora fueron aportadas por Alejandro Vigil, a quien Salvi agradeció durante la apertura.

Más de tres décadas uniendo diseño y cultura del vino

Con esta nueva edición, la Bolsa de Comercio de Mendoza reafirmó la continuidad de una iniciativa que comenzó en 1990 y que, a lo largo de su trayectoria, reunió a más de 2.000 participantes y recibió más de 3.000 etiquetas.