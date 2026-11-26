Con más de 30 años en la ciudad, Cinépolis inicia una nueva etapa en su complejo ubicado en Mendoza Shopping, en Avenida Acceso Este 3280, Guaymallén, con una millonaria inversión destinada a renovar sus instalaciones y ofrecer una experiencia de entretenimiento más moderna, ágil y confortable. Mientras avanzan los trabajos de remodelación, el cine continuará funcionando y recibiendo a sus espectadores con los mejores estrenos y películas para disfrutar en la pantalla grande.

El proyecto contempla una transformación integral del complejo, con mejoras en los espacios de atención al público, la propuesta gastronómica y las salas de cine.

La remodelación se llevará adelante en dos etapas, con el objetivo de actualizar la experiencia de los espectadores e incorporar nuevas tecnologías y servicios que acompañen sus hábitos de consumo.

“Nos llena de orgullo poder renovar nuestro cine en Mendoza y seguir siendo parte de tantos momentos compartidos por los mendocinos. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la ciudad y con cada persona que nos elige. Queremos que quienes nos visiten encuentren siempre un lugar para emocionarse, disfrutar y vivir la magia del cine”, compartió Inés Trementino, Gerente General Cinépolis Argentina.

Una experiencia de cine más ágil, digital y personalizada

Uno de los principales ejes de la renovación será la digitalización del proceso de compra, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de atención más ágil y reducir los tiempos de espera. A través de kioscos de autoservicio, la aplicación y el sitio web de Cinépolis, los espectadores podrán adquirir sus entradas y productos de Candy, el espacio gastronómico de la compañía.

Esta modalidad buscará optimizar los tiempos de atención y facilitar el retiro de los productos, para que los clientes puedan disfrutar de una experiencia más fluida desde su llegada al cine.

Más sabores y una propuesta gastronómica renovada

La remodelación también contempla la ampliación del sector gastronómico, con una mayor variedad de productos y sabores para acompañar la experiencia cinematográfica.

El espacio contará con el más moderno equipamiento y una propuesta ampliada de pochoclos, junto con alternativas de cafetería, smoothies, frappés y otras opciones de productos que se irán lanzando en los próximos meses. A su vez, el lobby incorporará una zona de asientos para que los clientes puedan esperar cómodamente mientras se preparan sus pedidos.

Salas renovadas y tecnología de última generación

La segunda etapa del proyecto estará dedicada a la remodelación integral de las salas y sus pasillos de acceso, quedando equipadas con la última tecnología global. En las salas, la propuesta incluye la renovación completa de las butacas y nuevos formatos para el disfrute de los asistentes.

Un proyecto en dos etapas

Las obras se organizarán en dos fases para avanzar progresivamente en la renovación del complejo.

La primera etapa comprende la modernización del lobby, Candy, cocina, baños y pasillo de acceso a las salas, con finalización prevista para mediados de diciembre de 2026.

La segunda etapa incluirá la remodelación integral de los auditorios y la continuación de las mejoras en los espacios de circulación. La apertura total del complejo renovado está estimada para julio de 2027.

Con esta inversión, Cinépolis reafirma su compromiso con la innovación y la evolución de la experiencia cinematográfica, apostando por espacios renovados, tecnología y servicios que permitan disfrutar de cada visita al cine de una manera más cómoda, práctica y memorable.

Cinépolis continúa abierto durante las obras

Durante el desarrollo de la remodelación, el complejo continuará funcionando y recibiendo al público con su programación habitual, para que los espectadores puedan seguir disfrutando de los grandes estrenos y de las mejores películas en la pantalla grande.

La transformación de Cinépolis Mendoza Shopping ya está en marcha, pero la invitación sigue siendo la misma: acercarse al cine, disfrutar de los próximos estrenos y ser parte de esta nueva etapa que renovará la experiencia cinematográfica en Mendoza.